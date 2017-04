Ermittlungen: Verkaufte ein Beamter in Traiskirchen Asylbescheide?

Die Entscheidung über die Gewährung von Schutz vor Verfolgung ist in Österreich ein individuelles und rechtsstaatliches Verfahren. Nun gibt es Hinweise darauf, dass positive Asylbescheide und Aufenthaltstitel hierzulande in einigen wenigen Fällen auch käuflich erwerbbar waren.



Natürlich: Legal wäre so ein Vorgehen nicht. Dennoch, das ergaben Recherchen der „Presse“, könnten in einer Außenstelle des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) im Fall eines verdächtigen Mitarbeiters die begehrten Dokumente zumindest eine Zeit lang gegen Bares über den Tisch gegangen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2017)