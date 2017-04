Orthodoxes Kloster in St. Andrä wird doch nicht gebaut

Das erste griechisch-orthodoxe Kloster Österreichs wird nicht in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) errichtet. Das hat die Diözese Eisenstadt am Donnerstag bekanntgegeben. Der griechische-orthodoxe Metropolit von Austria, Arsenios Kardamakis, habe die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch und einem Brief an den Bürgermeister mitgeteilt.

Das Ansuchen auf Umwidmung des besagten Grundstückes werde zurückgezogen. Er sei "betrübt, aber überzeugt von der moralischen Richtigkeit dieser Entscheidung", so der Metropolit. Man werde sich der Standortfrage für das Kloster neu widmen, "ohne dass eine neue Standortentscheidung bereits vorläge."





