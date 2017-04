Neuschnee wird Verkehr am Arlberg stark belasten

Nach aktuellen Prognosen hält der Winter in der Nacht auf Freitag noch einmal Einzug in höhere Lagen. Vor allem der höchste Abschnitt der Salzburger A 10 Tauern Autobahn im Bereich Flachau und St. Michael dürfte davon betroffen sein. Hier sind bis morgen Vormittag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Auch auf den höher gelegenen Strecken in Tirol und Vorarlberg sind vor allem in der Nacht Schneefälle zu erwarten. Das gilt besonders für die A 13 Brenner Autobahn und die S 16 Arlberg Schnellstraße.

Seit 24. April ist der Arlbergtunnel auf der S 16 gesperrt und am Arlberg wird im Laufe dieser Woche besonders viel Neuschnee erwartet. Am Arlbergpass, der regionalen Ausweichroute für den gesperrten Tunnel, ist daher mit tief winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen. Die Asfinag empfiehlt den Pass nach Möglichkeit großräumig zu umfahren. Polizei und Behörden informieren kurzfristig über mögliche Kettenpflichten oder Sperren. Mit dem 1. Mai steht das erste verlängerte Wochenende im Mai vor der Tür. Der Tag ist auch in vielen Nachbarländern ein Feiertag.

(Red.)