Gasexplosion in steirischem Wirtshaus

Das Rote Kreuz Leibnitz wurde gegen 9.20 Uhr zur Gasexplosion nach Gamlitz gerufe und musste drei Verletzte versorgen: zwei Männer und eine Frau. Sie waren offenbar für Arbeiten in dem Gebäude, das sowohl einen ersten Stock als auch ein Dachgeschoß hat. Durch die Explosion sind die Fenster im Erdgeschoß alle zerborsten.

Das relativ große Gebäude befindet sich direkt am Marktplatz in Gamlitz. Da es am Vormittag regnete, waren wenig Menschen auf dem ansonsten belebten Platz unterwegs. Ein benachbarter Gastgarten sei glücklicherweise auch leer gewesen, sagte der Kommandant. Mehrere Arbeiter dürften sich im Gebäude befunden haben, als es zur Explosion kam.

Feuerwehr sperrte das ehemalige Gasthaus

Ein Mann erlitt eine schwere Beinverletzung, eine Frau hatte eher leichtere Verletzungen an der Hand und ein anderer Mann dürfte ebenfalls mit Blessuren davongekommen sein. Der praktische Arzt aus dem Ort hatte die Arbeiter erstversorgt. Das Rote Kreuz brachte sie ins LKH Wagna. Andere Arbeiter, die sich nach der Explosion vor dem Gebäude versammelt hatten, blieben unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte und sperrte das ehemalige Gasthaus, das derzeit renoviert wird. Noch am Vormittag trafen die Brandermittler ein. Die Polizei dürfte am Nachmittag erste Ermittlungsergebnisse vorliegen haben.

(APA)