Mann vor Wiener Diskothek niedergeschossen

Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag auf dem Parkplatz einer Diskothek in Wien-Favoriten niedergeschossen worden. Der 42-Jährige hatte zwischen 3.00 und 4.00 Uhr mehrere Treffer abbekommen, dennoch bestand laut Polizeisprecherin Irina Steirer keine Lebensgefahr.

Er erlitt dabei mehrere Verletzungen und wurde am Nachmittag in einem Spital, in das er sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer selbst begeben hatte, operiert.

Die Exekutive hielt sich aufgrund der laufenden Ermittlungen äußerst bedeckt und gab keine Informationen bezüglich des genauen Tatorts in Favoriten. Tathergang und Motiv waren vorerst ebenso unklar.

(APA)