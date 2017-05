Wiener Reisebus auf der A9 völlig ausgebrannt

Ein mit 43 Personen besetzter Reisebus ist am

Sonntagabend auf der A9 (Pyrhnautobahn) bei Mautern in Brand

geraten. Das Fahrzeug stand in kurzer Zeit in Flammen und brannte

völlig aus. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein,

teilte die Polizei am Montag mit. Eine Frau wurde mit einer leichten

Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Der Wiener Bus war gegen 19.40 Uhr von einem Ausflug in Hallstatt

(Oberösterreich) auf dem Rückweg nach Wien. Plötzlich bemerkten die

Fahrgäste im hinteren WC Rauch. Der Buslenker hielt das Fahrzeug am

Pannenstreifen an und versuchte mit seinem Kollegen, die Flammen zu

löschen, was jedoch nicht gelang.

Die Fahrgäste wurden zunächst im Rüsthaus der Feuerwehr Seiz

untergebracht, bevor sie mit einem Ersatzbus nach Hause gebracht

wurden. Ein Großteil des Gepäcks verbrannte im Bus. Eine Frau musste

mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

werden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn in beide

Richtungen gesperrt. Sieben Feuerwehren und das Rote Kreuz waren im

Einsatz.

(APA)