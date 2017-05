Wiener Rapper muss wegen Körperverletzung in Haft

"Einem Vorbestraften glaubt man nicht", sagt der Wiener Rapper Semin A. am Dienstag vorsorglich zu seinem Richter, um dann aber doch seine Version der Ereignisse zu schildern. Es sind zwei verschiedene Szenen, die dem leise sprechenden, fast schüchtern auftretenden 26-Jährigen erneut eine Körperverletzungsanklage eingebracht haben. Drei seiner vier Vorstrafen hat A. wegen Gewaltdelikten. Zu Buche stehen Raub (Verurteilung 2008) und Körperverletzung (2009, 2011). Nun kommt der fünfte Schuldspruch dazu.

Aber der Reihe nach: A. selbst betont, dass seine letzte Verurteilung (Urkundenunterdrückung, 2012) doch schon einige Zeit her sei. Mittlerweile sei er Vater - und damit ruhiger geworden. A. "Seit sechs Jahren bin ich unbescholten." - "Aber deshalb sind Sie nicht unbescholten", stellt Richter Wolfgang Etl vom Straflandesgericht Wien klar.

Der in Wien geborene Rapper - die beim Prozess zuschauende Schulklasse kennt ihn nicht, dies sagen die Schüler auf eine in einer Prozesspause gestellte Richterfrage - hatte am 11. November 2016 in einer C&A-Filiale eingekauft. Hinter ihm an der Kasse stand ein Mann, der ihm - so die Darstellung des Angeklagten - zu nahe gekommen sei. "Ich habe ihn höflich aufgefordert, Abstand zu halten."

Dem sei der hinter ihm befindliche Kunde aber nicht nachgekommen. "Ich habe mich bedroht gefühlt", so A. Kurz will der Rapper seine Fäuste schützend vor sein Gesicht gehalten haben, dann schlug er zu. "Ich habe Angst gehabt, dass er mir eine reinhaut, aber ich hätte abwarten müssen, was geschieht." Insofern bekenne er sich schuldig, erklärt der Künstler, der übrigens dem Richter erklärt: "Ich habe zuletzt vom AMS gelebt."

Während A. darauf besteht, nur einmal hingeschlagen zu haben, gibt das Opfer zu Protokoll mindestens zwei Faustschläge eingesteckt zu haben. Diese Version scheint auch dem Gerichtsmediziner plausibel, da der 63-jährige Mann sowohl einen Kiefer- als auch einen Jochbeinbruch erlitten hat. Die Verletzung ist derart schwer ausgefallen, dass sich die Tat letztendlich im Urteil als Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen findet. Zwei Metallplatten sind dem 63-Jährigen in den Kiefer operiert worden.

Cannabis-Deal nach AMS-Geld-Auszahlung

Mehr noch: Der Mann taumelte damals offenbar derart nach hinten, dass auch eine hinter ihm stehende 89-Jährige zu Fall kam, mit dem Hinterkopf am Boden aufschlug und verletzt wurde. Indes suchte A. das Weite. "Er ist davon gelaufen", so der 63-Jährige.

Möglich ist auch - und die Anklage sieht es so (Vorwurf in Bezug auf die 89-Jährige: fahrlässige Körperverletzung), dass A. beim Weglaufen die Frau (wenn auch ungewollt) niederstieß.

Der zweite Anklagepunkt: Am 7. Dezember 2016 traf sich A. mit einem beschäftigungslosen Mann. Dieser gibt nun als Zeuge an, er habe Cannabis kaufen wollen. Geld genug habe er gehabt. Denn: "Es war Auszahlungstag am AMS."

Der Rapper gibt eine umgekehrte Schilderung ab: "Er wollte mir Cannabis verkaufen. Aber ich will ihn nicht belasten." Wie auch immer: Ein Zeuge beobachtete aus einem Auto heraus, wie A. beim Überqueren einer Straße dem anderen Mann "mit beiden Händen einen Stoß gegen die Brust versetzte". Daraufhin sei der Mann, laut dem Zeugen, ohne Abwehrbewegung umgefallen und einige Zeit regungslos liegengeblieben. Dem Opfer selbst fehlt die Erinnerung. Jedenfalls wurde der Mann schwer verletzt.

A. bekommt letztlich 18 Monate teilbedingte Haft. Zwei Drittel der Strafe werden auf Bewährung verhängt. Zirka zwei Monate des nun verhängten unbedingten Strafteils hat A. bereits in U-Haft verbüßt. Das Urteil ist rechtskräftig.