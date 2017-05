Salzburg schafft Grundlage für Pendlermaut

Ein Grundsatzbeschluss im Salzburger Stadtsenat am Dienstag gibt grünes Licht für die Einführung einer gebührenpflichtigen Dauerparkzone. SPÖ und Bürgerliste stimmten dafür, ÖVP, FPÖ und Neos sind dagegen. Der Plan sieht vor, dass die rund 60.000 Einpendler in die Landeshauptstadt eine Gebühr für das Parken in der Stadt zahlen müssen. Die Rede ist von knapp 700 Euro für ein Jahresticket bzw. 90 Cent pro Stunde.

Hintergrund ist die starke Belastung durch Pkw, die die Stadt reduzieren möchte. Neben der Pendlermaut plant die Stadt auch, den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. Ein Maßnahmenpaket zur Förderung von Bus und Bahn sei im Entstehen.

Probebetrieb in belasteten Teilen

Die Ausarbeitung der Details soll ein magistratsinternes Team vornehmen. Zunächst ist ein Probebetrieb in besonders stark belasteten Teilen der Stadt geplant. Spätestens im Frühjahr 2019 soll die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung fix eingeführt sein. Allerdings haben ÖVP, FPÖ und Neos Widerstand gegen die weiteren Pläne angekündigt.

(red.)