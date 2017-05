Prozess der Einsamkeit

Man ärgert sich manchmal. Der Prozess, bei dem man zuschauen möchte, ist schon voll. Soll heißen: Öffentlichkeitsgrundsatz gut und schön, aber keine freien Plätze mehr für Zuschauer.

Dieser Tage im Grauen Haus, wie das Straflandesgericht Wien im Volksmund genannt wird, ist es umgekehrt. Im denkmalgeschützten Großen Schwurgerichtssaal ist kein einziger der 140 Sitzplätze besetzt. Angesichts der monumentalen Ausmaße dieser historischen Stätte erscheint der Beschuldigte fast wie eine Miniatur: Florin U., ein Mann, der schon mehrmals in sein Heimatland Rumänien abgeschoben worden ist, aber hartnäckigerweise immer wieder nach Österreich zurückkehrt. Und nun hierzulande als Seriendieb vor Gericht steht.

Nicht nur Herr U. - auch seine Richterin wirkt verloren: Claudia Bandion-Ortner. Sie ist durch den Bawag-Prozess bekannt geworden. Der hat im selben Saal unter (medialem) Getöse und vor vollen Zuschauerrängen stattgefunden. Als "Bawag-Richterin" ist Claudia Bandion-Ortner von der ÖVP in die Politik geholt und zur Justizministerin gemacht worden. Seit ihrem (einer Regierungsumbildung geschuldeten, nicht unbedingt freiwilligen) Abgang, gefolgt von einem Comeback im Grauen Haus, ist es ruhig um sie geworden.

Alte Verurteilung - weitere Diebstähle - neue Anklage

Aber zurück zu Florin U., der nun in diesem Riesensaal vor einer früheren Justizministerin sitzt. Der 28-Jährige darf sich, um nicht ganz verloren zu sein, einen antiken Sessel nehmen, diesen direkt vor den erhöhten Richtertisch stellen und ebendort Platz nehmen.

Der eher zierliche junge Mann hat kein ungetrübtes Vorleben. Im Oktober 2014 ist er zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nur drei Monate davon musste er absitzen. Der Rest wurde damals auf Bewährung verhängt. Allein: Herr U. hat sich nicht bewährt.

Nicht weniger als vier neue Strafanträge liegen gegen ihn vor. Die Vorwürfe: Vier verschiedene Diebstouren in Supermärkten, und einmal Körperverletzung, weil er - so der Vorwurf - einen Mitarbeiter eines Supermarktes, der ihn am Davonlaufen hindern wollten, niedergestoßen und verletzt haben soll.

"Ich habe eine Freundin in Tulln"

Die Diebstähle gibt U. zu. Die Körperverletzung nicht. Bandion-Ortner will wissen: "Warum gehen Sie in Österreich immer stehlen?" Die Antwort ist zwar wenig beruhigend, klingt aber trotzdem irgendwie logisch: "Weil ich kein Geld habe." Und warum überhaupt Österreich, fragt die Richterin weiter. Antwort: "Ich habe eine Freundin in Tulln."

Doch aus Geldnot nur das Notwendigste stehlen, sieht wohl anders aus: U. hat laut Staatsanwalt - und das gibt der Mann, der in Rumänien eine Schule für Designtechnik besucht hat, auch selbst zu - Parfum, drei Rasierapparate, neun Flaschen Wodka und einmal einen teuren Champagner (274 Euro) gestohlen. Der Richterin sticht das französische Edelgetränk ins Auge: "Champagner? Warum das?" U.: "Ich hatte Geburtstag." Bandion-Ortner: "Sie hätten auch einen billigeren nehmen können." - "Und den Wodka? Warum den?" - U.: "Ich wollte ein Fest feiern."

Davongelaufen - sicherheitshalber

Zum Vorwurf Körperverletzung, begangen durch Umstoßen eines Supermarktmitarbeiters, erzählt Florin U., er sei aus dem Supermarkt davongelaufen, weil Verkäufer gesehen hätten, dass er Waren in seinen Rucksack steckt. Diese hätte er später an der Kasse aber eh bezahlen wollen.

Die Richterin zum Beschuldigten, der im weißen T-Shirt vor ihr sitzt: "Hatten Sie überhaupt Geld?" - "Ja!" - "Woher?" - "Ich habe gearbeitet." - "Was denn?" - "Schwarz, am Bau."

Bandion-Ortner weiter: "Wenn Sie Geld hatten, warum laufen Sie dann davon?" Laut U. sei zu befürchten gewesen, dass die Polizei schon verständigt gewesen sei. Und die hätte dann bemerkt, dass er illegal im Land sei.

Weil die Verkäufer, die U. im Geschäft kontrolliert haben, ihrer Zeugenladung nicht nachkommen, wird der Anklagepunkt Körperverletzung ausgeschieden. Das heißt: Ein separater Prozess soll diesen Vorwurf aufklären.

"Bei einem Diebstahl hätte ich Auge zudrücken können"

"Nur" die Seriendiebstähle werden nun dem Urteil zugrunde gelegt, wobei U. darauf aufmerksam macht, dass er bereits teilweise Schadensgutmachung geleistet habe. Die Höhe der (ersten) Teilrückzahlung: 10 (zehn) Euro.

Schließlich wird der Rumäne wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu neun Monaten Haft verurteilt. Zudem wird die noch offene Bewährungsstrafe, sechs Monate Gefängnis, in eine unbedingte Haftstrafe umgewandelt.

Claudia Bandion-Ortner begründet: "Sie sind viermal einschlägig straffällig geworden, innerhalb offener Probezeit. Bei einmal hätte ich noch ein Auge zudrücken können. Aber viermal. Sie sind unbelehrbar. Wenn ich in Ihrem Fall die bedingte Strafnachsicht nicht widerrufe, wann dann?"

Florin U. nimmt die Strafe nicht gleich an. Sondern erbittet drei Tage Bedenkzeit.