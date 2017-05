Tödlicher Unfall: Südautobahn in Kärnten gesperrt

Ein tödlicher Auffahrunfall passierte am Freitag in der Früh auf der Südautobahn (A2) in Kärnten. Ein Lkw-Lenker war nach Asfinag-Angaben auf ein anderes Schwerfahrzeug im Donnersbergtunnel in St. Andrä/Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) aufgefahren. Ein Lkw-Lenker starb noch an der Unfallstelle. Die A2 war in Richtung Italien gesperrt.

Schwerer Unfall auch in Vorarlberg: Ein Frontalzusammenstoß zwischen

einem Pkw und einem Kleinbus hat in der Nacht auf Freitag zu einer vorübergehenden Sperre der Arlbergpassstraße (B179) geführt. Weil der Arlbergtunnel bis Oktober gesperrt ist, gab es keine Ausweichmöglichkeit.

Laut Polizei geriet der Wagen eines 23-jährigen Tirolers in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Kleinbus eines 36-jährigen Rumänen. Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Acht Insassen des Busses wurden leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden.