Wieder ein Staatsverweigerer in U-Haft

Über einen 64-jährigen Staatsverweigerer aus dem Bezirk Amstetten ist am Freitag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das Landesgericht St. Pölten gab das in einer Aussendung bekannt. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angegeben. Dringender Tatverdacht liegt naturgemäß vor.

Wegen einer bevorstehenden Pfändung soll der Mann einigen Behörden die Übersendung von "Rechnungen" in der Höhe von 8000 bis 25.000 Euro angedroht haben. Seit Februar 2015 hatte der Verdächtige ungefähr 20 schriftliche Eingaben an die Bezirkshauptmannschaften Amstetten und Krems, das Magistrat Waidhofen an der Ybbs, das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich und das Bezirksgericht Amstetten gerichtet. Damit wollte er laut Polizei die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens und in weiterer Folge eine Pfändung verhindern.

Da es bereits um die tausend sogenannte Staatsverweigerer in Österreich gibt und das Innenressort eine weitere Zunahme dieser teils obskuren Gruppierungen fürchtet, hatte - wie berichtet - Justizminister Wolfgang Brandstetter einen eigenen Staatsverweigerer-Paragrafen ausarbeiten lassen. Dieser hatte für heftige Kritik seitens der Lehre gesorgt. Der denkbar unbestimmte Tatbestand sei ein Angriff auf die kritische Zivilgesellschaft hatte es geheißen.

Neudefinition des heftig umstrittenen Gesetzes

Vor wenigen Tagen wurde ein überarbeiteter Entwurf vorgelegt, dieser ging bereits durch den Ministerrat, soll im Juni vom Parlament beschlossen werden und Anfang September in Kraft treten. Die Regierungsvorlage des neuen Paragrafen (genauer: des § 247a, Absatz 3 Strafgesetzbuch, "Staatsfeindliche Bewegung") im Wortlaut:

"Eine staatsfeindliche Bewegung ist eine Gruppe vieler Menschen, die darauf ausgerichtet ist, die Hoheitsrechte der Republik Österreich (Bund, Länder, Gemeinden oder sonstige Selbstverwaltung) rundweg abzulehnen oder sich fortgesetzt die Ausübung solcher oder behaupteter Hoheitsrechte selbst anzumaßen, und deren Zweck es ist, fortgesetzt auf eine Weise, durch die sich die staatsfeindliche Ausrichtung eindeutig manifestiert, gesetzwidrig die Vollziehung von Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen hoheitlichen Entscheidungen der Behörden zu verhindern oder die angemaßten oder behaupteten Hoheitsrechte durchzusetzen."

Die alte - eben stark kritisierte - Version hatte im Entwurf eine staatsfeindliche Bewegung so definiert:

Es handle sich dann um eine solche, wenn diese "darauf ausgerichtet" sei, "die Hoheitsrechte der Republik Österreich, der Bundesländer oder der Gemeinden und ihrer Organe nicht anzuerkennen oder sich solche Hoheitsbefugnisse selbst anzumaßen und deren wenn auch nicht ausschließlicher Zweck es ist, auf gesetzwidrige Weise die Vollziehung von Gesetzen, Verordnungen, oder sonstigen Entscheidungen der Behörden zu verhindern, wenn sich diese Ausrichtung in einer Handlung gegenüber einer Behörde für diese eindeutig manifestiert hat."

Nun doch deutliche Unterschiede

Die Unterschiede bestehen also darin, dass die Neufassung konkreter ausgefallen und enger gefasst ist. Nunmehr verlangt der Gesetzgeber, dass eine solche Bewegung in ihrer Grundausrichtung die Gesetze "rundweg" ablehnen muss, um in die Strafbarkeit zu gelangen. Die (versuchte) Verhinderung der Vollziehung muss "fortgesetzt" sein. Die Art und Weise der Vollziehungsverhinderung muss nunmehr auch typisch staatsfeindlich sein - nicht "nur" einfach "rechtswidrig", wie es ursprünglich hieß.

Die Strafen: Bis zu ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe droht einem Mitläufer, bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe müssen Anführer von staatsfeindlichen Bewegungen fürchten.