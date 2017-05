Pflegenotstand: „In Heimen herrscht extreme Trostlosigkeit“

Nach dem Bericht der Volksanwaltschaft über unzumutbare, teilweise skandalöse Zustände in österreichischen Alten- und Pflegeheimen legt nun ein Tiroler Pfleger nach und spricht von „systematischen Vernachlässigungen von Bewohnern“ in vielen Einrichtungen im ganzen Land. Die Situation in manchen Heimen sei noch viel dramatischer, die hygienischen Missstände seien schlimmer als von der Volksanwaltschaft beschrieben.,