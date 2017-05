Zu den Eisheiligen wird es (endlich) warm

Das Warten auf richtiges Frühlingswetter geht zwar vorerst weiter - allerdings ist eine Wetterbesserung in Sicht. Nach den Prognosen des Wetterdienstes Ubimet wird es nämlich gegen Ende der Woche endlich richtig frühlingshaft warm.

Davor wird es allerdings noch einmal kälter: Mit der Kaltfront von Tief „Xander“ gelangt in der Nacht auf Dienstag erneut ein Schwall polarer Kaltluft zu den Alpen. Die Temperaturen gehen damit neuerlich markant zurück, die Schneefallgrenze sinkt von Nordosten her auf 1.200 bis 700 Meter. Mit kräftigen Regen ist laut Ubimet zu rechnen, in der Nacht auf Mittwoch besteht sogar Frostgefahr, vor allem in vielen Tälern, wo die Tiefstwerte bis minus drei Grad ausmachen können.

Allerdings wird es danach langsam milder, der Wind lässt nach. Ab Donnerstag wird es langsam sogar frühsommerlich: Zu den Eisheiligen (11. bis 15. Mai) - an diesen Tagen wird normalerweise noch einmal ein Kälteschub erwartet - wird es in diesem Jahr also alles andere als kühl: Die Nachmittagstemperaturen lieben bei 20 bis 26 Grad. Ein bisschen Frühsommer im Mai also.

Eisheilige Mit den Eisheiligen sind jene Tage im Mai gemeint, an denen es einer alten Baunerregel zufolge trotz bereits warmer Temperaturen noch einmal zu Bodenfrost kommen kann: Erst danach gilt das Wetter als stabil frühlingshaft. Die Eisheiligen sind nach früheren Bischöfen und Märtyrern benannt: Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und Sophie (15.Mai.)

(mpm)