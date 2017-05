Mehr Hebammen für Wien: "Tropfen auf den heißen Stein"

Es war ein Aufschrei, ausgelöst durch jahrelange Missstände: Frauen in Wien sind vor und nach der Geburt unterversorgt. Und in keinem anderen Bundesland gibt es derart eklatante Mängel bei der Betreuung während der Schwangerschaft wie in der Bundeshauptstadt – bedingt durch einen Mangel an Kassenstellen für Hebammen. Mit diesem Hilferuf gingen die Hebammen im vorigen September an die Öffentlichkeit.