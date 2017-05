Bank in Tirol überfallen: Mögliche Geiselnahme

In Erpfendorf im Tiroler Unterland (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitagvormittag eine Bank überfallen worden. Laut ersten Informationen der Polizei dürften sich der oder die Täter noch im Objekt aufhalten. Ob es zu einer Geiselnahme kam, war vorerst nicht klar. Die Exekutive war bereits an Ort und Stelle, die Landespolizeidirektion Tirol richtete einen Einsatzstab ein.

Der Bereich um die Bank wurde großräumig abgesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Spezialkräfte der Exekutive, unter anderem das Sondereinsatzkommando Cobra, waren auf dem Weg. Ob sich Angestellte des Instituts oder Kunden noch im Gebäude befanden, war zunächst unklar. Auch ob der Täter bewaffnet war, stand vorerst nicht fest.

(APA)