Geiselnahme nach Banküberfall in Tirol beendet

Die Geiselnahme nach einem Banküberfall in Erpfendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) dürfte beendet sein. Beamte des Sondereinsatzkommandos Cobra führten am Freitagnachmittag eine Person ab, dabei dürfte es sich um den Täter handeln. Eine endgültige Bestätigung der Polizei lag vorerst jedoch noch nicht vor.

Zuvor war eine weitere Person von Beamten zu einem Polizeiauto begleitet worden. Ob es sich hierbei um die Geisel handelte, wurde ebenfalls nicht bestätigt.

In dem kleinen Ort im Tiroler Unterland war am Freitagvormittag eine Bank überfallen worden. Der Täter nahm eine männliche Geisel und verschanzte sich über Stunden in dem Gebäude. Ein Großaufgebot der Polizei und verschiedene Spezialkräfte, unter anderem das Sondereinsatzkommando Cobra, rückten aus. Das Gebiet um die Bank wurde großräumig abgesperrt, mehrere Gebäude wurden evakuiert.

Banküberfall: Geiselnahme in Tirol

(APA)