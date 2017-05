Geiselnahme nach Banküberfall in Tirol

In Erpfendorf im Tiroler Unterland (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitagvormittag eine Bank überfallen worden - der Täter befindet sich noch im Gebäude und hat eine Person als Geisel genommen. Die Polizei ist in Kontakt mit ihm.

Der Bereich um die Bank wurde großräumig abgesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Spezialkräfte der Exekutive, unter anderem das Einsatzkommando Cobra, sind vor Ort.

(APA)