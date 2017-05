Salzburger rettete Mann nach Sturz mit Quad aus der Enns

Ein 38-Jähriger aus Filzmoos hat am Freitagnachmittag einen mit seinem Quad in die Enns in Flachau (Pongau) gestürzten Mann aus dem Wasser gerettet. Der Quad-Fahrer wurde beim Sturz in die parallel zur Landestraße fließende Enns vom Quad geschleudert. Es riss ihm den Sturzhelm vom Kopf und er trieb einige Meter regungslos im Fluss. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit.

Der 35-jährige Quad-Fahrer prallte gegen eine Gehsteigkante am linken Straßenrand. Er kam in der Folge rechts über die Fahrbahn hinaus, durchschlug mehrere Sträucher und stürzte über eine rund zwei Meter hohe Böschung in die Enns. Diese hat aktuell wegen des Schmelzwassers einen sehr hohen Wasserstand. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Das Quad wurde von der Wasserrettung, Ortsstelle Altenmarkt, und der Freiwilligen Feuerwehr Flachau aus der Enns geborgen.

(APA)