Unwetter: Großeinsatz der Feuerwehr im Burgenland und in Kärnten

Unwetter haben in Teilen Österreich am Sonntagabend für Schäden gesorgt, die Feuerwehren waren im Großeinsatz: Betroffen war das Mittel- und Südburgenland, wo nach starken Regenfällen zahlreiche Keller überflutet wurden und schwere Gewitter für entwurzelten Bäume sorgten.

Die Feuerwehren wurden zu 23 Einsätzen gerufen, allein im Bezirk Oberwart waren es 15, meistens handelte es sich um Pumparbeiten nach Überflutungen. Montagfrüh rückten dann Kräfte nochmals zum Auspumpen und zur Straßenreinigung aus.

Unwetterbedingte Hilfeleistungen gab es am Sonntag im Bezirk Oberwart auch in Pinkafeld, Goberling und Neumarkt im Tauchental sowie in St. Martin in der Wart. Im Bezirk Oberpullendorf war die Feuerwehr Sonntagabend in Weppersdorf im Einsatz.

Blitz schlug ein

In Kärnten wiederum sorgte ein Hagel-Unwetter für Schäden. In Griffen (Bezirk Völkermarkt) überflutete starker Regen eine Wiese, Schlamm rann in die Keller und Garagen mehrerer Häuser, teilte die Feuerwehr Griffen mit.

Ein heftiges Gewitter ging auch über dem Bezirk St. Veit nieder. Laut Polizei schlug ein Blitz in einem steilen Waldstück in Eberstein in einen Baum ein, der Feuer fing. Für die Löscharbeiten waren zwei Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

(APA )