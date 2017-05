Ostautobahn: Umgekippter LKW sorgte für erhebliche Staus

Ein umgestürzer LKW hat am Montag auf der Ostautobahn (A4) zwischen Fischamend und Bruck a.d. Leitha-West hat für erhebliche Staus in beide Richtungen gesorgt. Auf der gesperrten Fahrbahn nach Ungarn stand der Verkehr laut ÖAMTC bis zum Flughafen Wien in Schwechat still. Richtung Wien, wo eine Spur frei war, gab es kilometerlangen Stau zwischen Bruck-West und Fischamend. Es wurde empfohlen, großräumig auszuweichen.

Auch auf der Ausweichstrecke B10 war jedoch mit umfangreichen Verzögerungen zu rechnen. Der ÖAMTC ging davon aus, dass die Behinderungen nach dem Unfall bis in die Abendstunden andauern werden. Die Fracht des Schwerfahrzeugs - Kunststoffgranulat - musste dem Autofahrerklub zufolge gebunden und umgeladen werden, zudem mussten Betonleitwände ersetzt werden.

(APA )