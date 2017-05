Wasserleiche in Tirol gefunden: Vermisster 46-Jähriger?

Bei der Suchen nach einem 46-jährigen Vermissten in Neustift im Stubaital ist die Leiche eines Mannes in der hochwasserführenden Ruetz gefunden worden. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Gesuchten, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag mit.

An der Suchaktion am Montagabend waren mehrere Polizeistreifen, Polizeidiensthunde, ein Hubschrauber des Innenministeriums und Feuerwehren beteiligt. Eine Obduktion wurde angeordnet.

(APA)