Ein Kamera-Siegel gegen Spanner?

Für morgen, Donnerstag, ist der wärmste Tag des bisherigen Jahres vorhergesagt. Mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu 29 Grad wird es so warm, wie es seit vorigem Herbst nicht war. Damit beginnt endlich die Badesaison – das aber nicht nur in den Strand- und Freibädern: Jene, die sich gern selbst fotografieren und via Instagram, Facebook etc. den Rest der Welt daran teilhaben lassen, werden die Badesaison auch in den Sozialen Medien eröffnen. Aber nicht nur Bilder jener, die sich aus freien Stücken in Badekleidung fotografieren lassen, landen im Netz – mit zunehmender Qualität der Smartphonekameras oder Unterwassertauglichkeit dieser, wird das unbemerkte Fotografieren Fremder aus der Ferne, gerade wenn es um halbnackte Kinder geht, zum Problem.