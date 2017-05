Bisher wärmster Tag des Jahres - 29,6 Grad in Salzburg Freisaal

Der Donnerstag war der bisher wärmste Tag des Jahres in Österreich. Am Nachmittag wurden in Salzburg-Freisaal 29,6 Grad gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ähnlich warm war es mit 29,1 Grad bei der Universität Innsbruck. Unterhalb der 29-Grad-Marke lagen beispielsweise St. Pölten und Schärding (OÖ) mit je 28,9 Grad. In der Wiener City hatte es 28,1 Grad.

(APA)