Frauenlauf in Wien: Teilnehmerinnen-Rekord zum Jubiläum

35.140 Frauen und Mädchen sind für den Sonntag zum 30.

Frauenlauf im Wiener Prater angemeldet. Das ist - pünktlich zum Jubiläum - ein neuer Teilnehmerinnen-Rekord. Frauen und Mädchen aus 90 Nationen im Alter von 6 bis 87 Jahren nehmen die Bewerbe über zehn Kilometer, fünf Kilometer und fünf Kilometer Nordic Walking in Angriff.

Auch etwa drei Dutzend Topläuferinnen werden an den Start gehen. Bereits angereist ist Frauenlauf-Pionierin Kathrine Switzer aus den USA, die symbolisch mit der Startnummer 35.000 ins Rennen gehen wird.

Zu den Top-Favoritinnen im 5-km-Elite-Bewerb gehört unter anderen

die Vorjahresgewinnerin und amtierende Halbmarathon-Europameisterin

Sara Moreira aus Portugal. Ihre schwangere Landsfrau und

Streckenrekordhalterin in Österreich, Ana Dulce Felix, ist ebenso

dabei. Als 3-fache Siegerin des Österreichischen Frauenlaufs war es ihr ein besonderes Anliegen beim Jubiläum mit zu machen, auch wenn sie nicht um den Sieg am Sonntag mitlaufen wird.

Felix: „Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Früher war es noch ein Problem als Athletin eine Babypause zu machen. Heute ist das aber nicht mehr so. Ich nehme mir ein gutes Beispiel an meiner Kollegin Sara und werde gestärkt aus der Pause zurück kommen.“

Auch Lauf-Legende Sabrina Mockenhaupt am Start

Auch die vielfache deutsche Meisterin Sabrina Mockenhaupt (ihre Spezialdisziplinen sind der 5-km-, der 10-km- und der Cross-Lauf) und

die kanadische Langstreckenläuferin Jessica O'Connell sind dabei. Aus

Österreich geht Jennifer Wenth ins Rennen, die Olympiafinalistin

über 5000 m ist jedoch nicht ganz fit.

Der erste Österreichische Frauenlauf fand 1988 mit 440

Läuferinnen im Schlosspark Laxenburg südlich von Wien statt. Zum Vergleich: Beim heurigen Wien-Marathon waren insgesamt (es gab mehrere Bewerbe) mehr als 40.000 Läufer am Start. Mehr als 36.000 kamen ins Ziel.

„Im Jahr 1988 hatte der New York City Marathon damals 16.000 Starter, die größten Laufveranstaltungen in Österreich 1000. Beim 1. Österreichischen Frauenlauf konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir einmal 35.000 Teilnehmerinnen haben würden,“ so Ilse Dippmann, die Organisatorin des Frauenlaufs.