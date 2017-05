14-Jährige in Kärnten in U-Haft

Klagenfurt (APA) - Eine 14-jährige Schülerin ist in Klagenfurt in Untersuchungshaft genommen worden. Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Montag einen Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach die Jugendliche gemeinsam mit anderen einen 15-Jährigen gequält haben soll. Ebenfalls in U-Haft sitzt ein 15-Jähriger, der bereits polizeibekannt ist.

"Die Vorwürfe sind massiv, weshalb man sich für die Untersuchungshaft entschieden hat", sagte Frimmel-Hesse. Konkret soll das Mädchen einen Schüler beschimpft und bedroht haben, schlussendlich habe sie sogar dazu aufgerufen, ihn zu verprügeln, was auch passiert sei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung.

(APA)