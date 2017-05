Autodieb flüchtet mit über 200 km/h in die Slowakei

Ein Unbekannter in einem gestohlenen Pkw hat in der Nacht auf heute, Dienstag, der Polizei in Österreich und der Slowakei eine Verfolgungsjagd geliefert. Zivilfahndern war der Wagen, dessen Lenker eine Kapuze trug, auf der Nordostautobahn (A6) bei Bruckneudorf aufgefallen. Als sie dem Auto folgten, beschleunigte der Fahrer und raste mit über 200 km/h in die Slowakei davon, berichtete die Polizei.

Die Zivilfahnder waren gegen Fahrzeugschieber im Einsatz, als sie beim Autobahnknoten Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) gegen 2.30 Uhr den Lenker mit der auffälligen, schwarzen Kapuze bemerkten, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Als die Beamten dem Wagen folgten, um ihn zu stoppen, bemerkte dies der Unbekannte und gab Vollgas.

Mit einem Tempo weit jenseits von 200 Kilometern pro Stunde raste der Flüchtende in Richtung der Grenze bei Bratislava. Verfolgt von vier Polizeiautos, setzte er seine Fahrt auch auf den slowakischen Autobahnen E58 und D2 fort.

Die Streifen verfolgten den Unbekannten bis zur Ausfahrt nördlich Bratislava. Aus Rücksicht auf andere Autofahrer und wegen der hohen Unfallgefahr konnten sie jedoch nicht das Tempo des Rasers halten, dem schließlich die Flucht gelang. Mithilfe von Teilen des Kennzeichens, die abgelesen wurden, fahnden österreichische und slowakische Behörden nun nach dem Unbekannten.

