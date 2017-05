Innsbruck: Georg Willis Etappensieg zum Bürgermeister

Damit war wirklich nicht zu rechnen. Aus einem erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen machte Georg Willi bei der Bezirksversammlung der Innsbrucker Grünen am Montagabend einen Erdrutschsieg und setzte sich bei einer Kampfabstimmung gegen Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider mit 74 Prozent von 171 abgegebenen Delegiertenstimmen durch.



Dieses Ergebnis ist insofern beachtlich, als der Nationalratsabgeordnete erst vor wenigen Monaten ankündigte, die Grünen als Spitzenkandidat in die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Frühjahr 2018 führen zu wollen und damit für viel Unmut in der Stadtpartei sorgte.