Pfingstverkehr: Probleme vor allem bei der Rückreise

Am kommenden Pfingstwochenende wird es in und um Österreich vor allem wegfen der Ferien in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg Verkerhsprobleme geben. Schon bei der Fahrt Richtung Süden wird es Verzögerungen geben, problematisch dürfte es aber vor allem bei der Rückreise werden. "Hier liegt unser Augenmerk auf der Verkehrssituation an den Grenzübergängen", berichtet Herbert Thaler, Stauberater des Autofahrerclubs ÖAMTC, am Mittwoch.

An der österreichischen Grenze ist am Montag vor Nickelsdorf, Spielfeld und dem Karawankentunnel mit Wartezeit zu rechnen, Richtung Deutschland bei Kufstein, am Walserberg und bei Suben. Gespannt ist man beim Club aber auch auf die Situation an der Schengen-Außengrenze zwischen Kroatien und Slowenien.

"Zu den Kontrollen am Walserberg kommt im Großraum Salzburg auch noch eine grenznahe Baustelle auf der deutschen A8 bei Piding. Bei stärkerem Verkehrsaufkommen hat diese in letzter Zeit des Öfteren zu Staus, rückreichend bis auf das Salzburger Straßennetz, geführt", warnt Thaler.

Auch sonst herrscht kein Mangel an Staupunkten:

: Baustellenbereich bei Pöchlarn, Großraum Salzburg und Grenzstelle Walserberg Südautobahn : Baustelle Wiener Neustadt





: Grenzstelle Suben Pyhrnautobahn : Bereich Tunnelkette Klaus, Selzthaltunnel, Baustellenbereich Treglwang und Grenzstelle Spielfeld





: Grenzstelle Kufstein Brennerautobahn : vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing





zwischen Strass und Mayrhofen Fernpass Straße : zwischen Füssen in Bayern und Nassereith





: zwischen Brennerpass und Matrei Ennstal Straße: zwischen Liezen und Wörschach

(APA)