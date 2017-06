Pfingsten: Sonne und Gewitter

Wien. Manche nutzen es für einen Kurzurlaub, andere wollen einen Ausflug machen – oder endlich ins Freibad: Allerdings könnte das Wetter am Pfingstwochenende manch geplante Freizeitaktivität durchkreuzen.

Baden

Wer am morgigen Freitag schon frei hat, sollte den Tag zum Baden nutzen: Vor allem im Osten dürfte er warm und regenlos verlaufen. Am Samstag, sagt Julia Schöberl, Meteorologin beim Wetterdienst Ubimet, „steigt die Gewitterneigung am Nachmittag an“, was den Badetag verkürzen könnte. Der Sonntag wird zwar mit bis zu 34 Grad der heißeste Tag des Pfingstwochenendes, er dürfte aber zumindest im Osten ohne Gewitter verlaufen, „ganz sicher ist das aber nicht“. Definitiv kein Badetag wird der Pfingstmontag: Eine Kaltfront bringt deutliche Abkühlung. Und Regen.

Segeln

Für Segler und Surfer wird Pfingsten nur eingeschränkt gut: „Bis einschließlich Samstag spielt der Wind nirgendwo in Österreich eine Rolle“, so Schöberl. Am Sonntag wird lebhafter bis kräftiger Wind erwartet – vor allem im Osten. Am Neusiedler See oder auf der Alten Donau dürfte also – sofern Gewitter wie vorhergesagt ausbleiben – bestes Segelwetter herrschen. Der Montag scheidet ob des Regens dafür aus.

Wandern

Wer eine Wanderung in den Bergen plant, muss früh aufstehen. Im Bergland ist am Pfingstwochenende in ganz Österreich ab mittags mit Gewittern zu rechnen, die durchaus kräftig ausfallen können. Wer also wandern gehen will, sollte eine Tour planen, bei der man mittags wieder im Tal ist. „Und“, sagt Schöberl, „oft einen Blick in Richtung Himmel werfen.“ Am Pfingstmontag braucht man gar nicht erst aufzubrechen: Schon in der Früh dürfte es in den Bergen regnen.

Festival

Braucht man beim Rock in Vienna, das von Freitag bis Montag auf der Donauinsel stattfindet, eine Regenjacke? (Schirme sind verboten!) Sie könnte nicht schaden: Am Freitag und Samstag besteht eine geringe Schauer- und Gewitterneigung. Der Sonntag dürfte in Wien trocken verlaufen, die Wettermodelle sind sich da aber noch nicht ganz sicher. Am Montag müssen Festivalbesucher mit Schauern und Gewitter rechnen.

Wer zu Pfingsten überhaupt gleich aufs Meer ausweicht, hat anfangs bestes Urlaubswetter: An der Oberen Adria in Italien, aber auch in Slowenien und Kroatien wird es sehr sommerlich. Am Montag erreicht allerdings jene Kaltfront, die Österreich schlechtes Wetter bringt, auch die südlichen Nachbarländer. (mpm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2017)