Betrunkener schoss mit Schreckschusspistole aus Fenster

Ein betrunkener 35-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Meidling für Aufregung gesorgt. Der Mann schoss mit einer Schreckschusspistole mehrmals aus seinem Wohnungsfenster. Als die Polizei und die Sondereinheit WEGA anläuteten, öffnete er die Tür und ließ sich die Waffe abnehmen. Auch ein Messer wurde bei ihm sichergestellt. Der Grund für die Schüsse war unklar, teilte die Polizei mit.

Kurz vor Mitternacht hatte der 35-jährige Österreicher damit begonnen, aus einem Fenster am Gertrude-Wondrack-Platz zu feuern. Als die Polizei eintraf, hörten die Beamten immer noch Schüsse aus seiner Wohnung kommen. Gemeinsam mit acht hinzugezogenen Beamten der WEGA machten sich die Polizisten auf die Suche nach dem Übeltäter.

An der Wohnungstür läuteten sie an, der Betrunkene öffnete selbst die Tür. Er war allein in der Wohnung. Die Polizei stellte neben der Schreckschusspistole auch noch ein Butterfly-Messer sicher. Der Mann wurde angezeigt.

(APA)