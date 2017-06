Murenabgänge in Bezirken Liezen und Imst

Unwetter sind am Donnerstagnachmittag über der Obersteiermark niedergegangen. Im Bezirk Liezen ging in Donnersbachwald eine Mure ab, welche die B75 verschüttete. In Stainach musste die Feuerwehr gegen 15.15 Uhr sieben Keller auspumpen, Einsätze gab es ebenfalls für die Feuerwehren Mößna-St.Nikolai, Pürgg, Trieben und Untertal-Rohrmoos, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Liezen mit.

Unwetter haben auch in Tirol den Verkehr beeinträchtigt. Die Fernpassstraße (B179) ist am Donnerstag nach einem Murenabgang bei Nassereith (Bezirk Imst) gesperrt worden. Kurz nach 17.00 Uhr hatten sich nach starken Regenfällen Geröll und Gesteinsbrocken gelöst und waren auf die Fahrbahn gestürzt. Auch ein Sicherheitsnetz wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Für Pkw wurde laut ÖAMTC eine örtliche Umleitung durch das Ortsgebiet von Nassereith eingerichtet, Lkw mussten die Sperre abwarten oder großräumig umfahren. Wann diese aufgehoben werden kann, stand vorerst nicht fest. Ein Landesgeologe war an Ort und Stelle eingetroffen, um die Situation zu beurteilen.

(APA)