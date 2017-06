Zwischenfall in Salzburg: Sechs Flugpassagiere mit Rauchgasvergiftung

Am Flughafen Salzburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Ersten Informationen zufolge hat es im Cockpit eines kleineren Flugzeuges kurz nach dem Start zu rauchen begonnen. Die Maschine ist umgekehrt und wieder auf dem Airport gelandet. Sechs der sieben Personen an Bord dürften dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten haben, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes.

Die Verletzten wurden in die Notaufnahme des Landeskrankenhauses gebracht. Nähere Informationen lagen vorerst nicht vor.

(APA)