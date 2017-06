Fall Lucile: Offenbar Verdächtiger in Deutschland festgenommen

Im Fall der vor über drei Jahren in Kufstein getöteten 20-jährigen Studentin Lucile K. aus Frankreich ist offenbar ein Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der Täter soll auch eine Joggerin Anfang November in Endingen bei Freiburg getötet haben. An beiden Opfern wurden DNA-Fragmente des Täters gefunden.

Laut deutscher Presseagentur (dpa) soll es sich um einen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Nähere Informationen zu dem Fall will die Freiburger Polizei morgen, Samstag, bei einer Pressekonferenz in Endingen mitteilen.

(APA/dpa)