Unwetter-Warnung: Gewitter, Hagel und Sturm

Eine Kaltfront überquert im Laufe des heutigen Dienstags Österreich. Ab Mittag breiten sich teils heftige Regenschauer und Gewitter auf weite Teile des Landes aus, warnt der Wetterdienst Ubimet. Am späten Nachmittag und Abend muss man im Donauraum sowie im östlichen Flachland örtlich sogar mit teils orkanartigen Böen rechnen. Die Gewitter können heftig werden und mit Wolkenbruch, großem Hagel und Sturmböen einhergehen, auch kleinräumige Überflutungen oder Murenabgänge sind möglich. Im Laufe der Nacht auf Mittwoch beruhigt sich das Wetter wieder.

Sturmböen bis 110 km/h

Vor allem an der Alpennordseite von Salzburg ostwärts zeichnen sich heftige Gewitter mit der Gefahr von Hagel, Starkregen sowie teils orkanartigen Böen zwischen 80 und 110 km/h ab. Auch abseits der Gewitter muss man im Donauraum und im östlichen Flachland aber am Abend mit Sturmböen rechnen. „Wenn möglich sollte man Gartenmöbel sowie generell lose Teile und empfindliche Pflanzen in Sicherheit bringen“, rät Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „So kann etwa ein einfacher Gartenstuhl bei derart hohen Windgeschwindigkeiten schnell zu einem gefährlichen Geschoß werden.“ Während der Gewitter und des Sturms sollte man zudem Aufenthalte im Freien oder in Parks vermeiden und die Fenster geschlossen halten.

Temperatursturz von mehr als 10 Grad

Mit der Kaltfront kühlt es ab, ein Temperatursturz von mehr als 10 Grad steht bevor. Am Mittwoch kommen die Höchstwerte vorübergehend nicht mehr über 13 bis 23 Grad hinaus, wobei es im östlichen Niederösterreich und im Burgenland am wärmsten wird. Dazu muss man speziell im Bergland und im Süden immer wieder mit Regen rechnen.

Deutlich sonniger wird es am Donnerstag und Freitag und auch die Temperaturen steigen wieder auf sommerliche Werte.

Heftige Hagelgewitter am Pfingstmontag

Schon am Pfingstmontag wütetet heftige Gewitter im Großraum Salzburg sowie im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck. Zum Teil gab es hier große Regenmengen, in Salzburg fielen binnen kurzer Zeit 25 Liter pro Quadratmeter und Hagel von mehreren Zentimetern Durchmesser.

Während das Unwetter am Montagabend in Salzburg für nur wenige Feuerwehreinsätze gesorgt hat, meldete die Österreichische Hagelversicherung für die Stadt und den Flachgau am Dienstag erhebliche Folgen. Demnach hat der Hagel einen Schaden von 1,3 Millionen Euro angerichtet. Auf einer Fläche von 1.400 Hektar wurden zahlreiche Glashäuser, aber auch Acker- und Gemüsekulturen zerstört.

(Ubimet/APA/Red.)