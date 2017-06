16-Jährige stirbt bei Unfall im Auto ihres Bruders

Eine 16-Jährige ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in ihrem Heimatbezirk Neunkirchen ums Leben gekommen. Sie starb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Auto ihres Bruders, das in Gerasdorf in der Gemeinde St. Egyden am Steinfeld gegen einen Baum geprallt war. Der verletzte Lenker (19) wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Polizeiangaben zufolge war der Pkw mit dem jungen Mann am Steuer aus vorerst unbekannter Ursache von der B26 abgekommen. Das Fahrzeug rammte mit der Beifahrerseite einen Baum. Die 16-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Das Auto war nach dem Anprall im Straßengraben gelandet. Es wurde von der Feuerwehr mittels Seilwinde geborgen, berichtete das Bezirkskommando.

(APA)