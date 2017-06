Großmutter mit Enkelin im Auto am Steuer eingenickt

Eine 69-jährige Obersteirerin ist am Sonntag mit ihrer elfjährigen Enkeltochter an Bord nach einem Sekundenschlaf mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Die Großmutter fuhr gegen einen Baum, wurde in dem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt, die Schülerin dagegen konnte sich selbst leicht verletzt aus dem Wrack befreien, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.

Die Pensionistin war gegen 17.45 Uhr auf der Salzkammergutbundesstraße (B145) von Lupitsch in Richtung Bad Aussee (Bezirk Liezen) gefahren. Als sie kurz einnickte, kam sie links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte mussten sie mit einer Bergeschere aus dem Wrack schneiden, ehe sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins Krankenhaus nach Bad Ischl geflogen werden konnte. Die Elfjährige wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gefahren.

(APA)