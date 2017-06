Klein-Lkw: Tiroler Inntalautobahn knapp eine Stunde gesperrt

Ein brennender Klein-Lkw hat am Dienstag zu einer Sperre der Inntalautobahn (A12) geführt. Angaben des Lenkers zufolge funktionierte im Amrasertunnel bei Innsbruck zunächst die Gangschaltung nicht mehr, kurz danach starb der Motor ab, so die Polizei. Dem 63-Jährigen gelang es noch, den Wagen bis zu einer Pannenbucht unmittelbar nach dem Tunnel zu steuern. Anschließend ging der Lkw in Flammen auf.

Der Lenker hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Für den Feuerwehreinsatz und die anschließenden Aufräumarbeiten musste die A12 für knapp eine Stunde in Fahrtrichtung Westen gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über das Stadtgebiet. Der Stau reichte zwischenzeitlich bis nach Wattens zurück.

(APA)