Tirol: Autofahrer verursacht mit über drei Promille Unfall

Mit 3,08 Promille Alkohol im Blut hat ein 39-jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land am Steuer seines Pkw einen schweren Unfall verursacht und sich sowie die beiden Insassen eines entgegenkommenden Autos verletzt. Ihm wurde sogleich der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei mit.

Der 39-Jährige war am späten Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 189 von Mieming Richtung Telfs unterwegs. Er geriet auf das Bankett und in der Folge ins Schleudern. Seitlich prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto. Das Auto des Alkoholisierten wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes 30 Meter in eine Wiese geschleudert; das entgegenkommende Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und blieb dann stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Sowohl der 39-Jährige als auch der Lenker des anderen Pkw, ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land, und sein Beifahrer wurden verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht. Die Bundesstraße musste für circa eine halbe Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von 3,08 Promille bei dem 39-Jährigen.

(APA)