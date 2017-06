Ausrangierter Reisebus bei Graz in Brand gesteckt

Ein ausgemusterter Reisebus ist in der Nacht auf Freitag von einem Unbekannten bei Graz in Brand gesetzt worden. Die Flammen wurden von der Feuerwehr rasch gelöscht, da das Fahrzeug in der Nähe eines Rüsthauses abgestellt und für künftige Übungen vorgesehen war. Da weitere Busse danebenstanden, sei durch den raschen Löscheinsatz "eine Katastrophe verhindert" worden, hieß es von der Einsatzleitung.

Zeugen hatten gegen 3.00 Uhr früh in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) beobachtet, wie eine Person kurz nach Ausbruch des Feuers von den Bussen davonlief. Die Feuerwehren von Hitzendorf, Berndorf und Rohrbach rückten an und löschten den in Vollbrand stehenden Bus. Sie verhinderten, dass die Flammen auf die anderen ausrangierten Busse auf dem Lagerplatz übergriffen. Nach dem Brandstifter wird gefahndet.

