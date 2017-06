Flughafen Wien versteigert Feuerwehrautos

Der Flughafen Wien versteigert derzeit zahlreiche Fahrzeuge - darunter neben mehreren Pkw auch zwei Feuerwehrautos. Außerdem kommen Autobusse, Flugzeugschlepper, Koffertransportwagen, fahrbare Passagiertreppen und Enteisungsfahrzeuge unter den Hammer.

Auch unterschiedliche Metalldetektoren - teilweise noch originalverpackt - werden über ein Auktionshaus angeboten, berichtete das Internet-Luftfahrtportal "Austrian Wings" am Freitag. Die Versteigerung läuft noch bis 22. Juni. Am kommenden Montag können nach Voranmeldung alle Lose in Schwechat besichtigt werden.

>> Die Auktion online: www.karner-dechow.at/auction/lot/815

(APA)