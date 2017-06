"Respekt statt Hass und Hetze": Linz bekommt Regenbogenparade

Linz bekommt eine eigene Regenbogenparade. Die vom Bündnis "Linz gegen Rechts" und der Hosi (Homosexuelle Initiative) Linz organisierte Veranstaltung am 24. Juni steht unter dem Titel "Respekt statt Hass und Hetze".

Die Auftaktkundgebung startet um 13.30 Uhr am Martin-Luther-Platz, anschließend führt der Zug über die Landstraße und die Nibelungenbrücke bis zum Ars Electronica Center in Urfahr. Am AEC-Maindeck findet dann das - bereits traditionelle - Straßenfest anlässlich des Christopher Street Days statt.

(APA)