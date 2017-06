Graz-Karlau: Häftling mit Tischbein erschlagen

Eine Auseinandersetzung zwischen Häftlingen in der Grazer Haftanstalt Karlau hat in der Nacht auf Mittwoch ein Todesopfer gefordert, wie die Landespolizeidirektion Steiermark bekannt gab. Ein 33-Jähriger soll einem anderen Häftling (34) mit einem Tischbein derart gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser starb. Eine Obduktion sowie weitere Erhebungen und Einvernahmen waren am Vormittag im Gang.

Über das Motiv herrschte noch Unklarheit. Bei den beiden Streitbeteiligten soll es sich um Insassen handeln, die wegen schwerer Gewalttaten ihre Haftstrafe absaßen. Die beiden waren gegen 22.00 Uhr - offenbar in einem Haftraum - aneinandergeraten, in dem sich noch ein dritter Insasse aufgehalten haben soll, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Justizwachebeamte waren durch den Lärm aufmerksam geworden. Ein verständigter Arzt konnte nur mehr den Tod des 34-Jährigen feststellen.

Laut der "Kleinen Zeitung" sind beide Beteiligten wegen Mordes verurteilt. Der Täter hatte seine Freundin mit einer Axt erschlagen, das Ofer soll seine Lebensgefährtin in der Badewanne ertränkt haben. Er hatte den Mord vor Gericht stets bestritten und lediglich unterlassene Hilfeleistung zugegeben.

(APA/Red.)