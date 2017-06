Immer mehr Unfälle in den Bergen

Wien/Innsbruck. „Deutscher stürzte in Tiroler Bergen 150 Meter in den Tod“ – „Vier Verletzte bei Alpinunfällen in Vorarlberg“ – „Junge Frau aus Bayern am Hohen Göll tödlich verunglückt“ – „Tödlicher Bergunfall an der Kampermauer in Oberösterreich“. Derartige Meldungen langen derzeit fast täglich ein. Und der Schein trügt nicht: Die Zahl der frühsommerlichen Berg- und Wanderunfälle hat laut Statistik des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit neue Rekordhöhen erreicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)