"Jailshop": Online-Vertrieb für Handwerk aus Gefängnissen

Innerhalb der Justizanstalt Wien-Simmering (derzeit ca. 500 Insassen, die wegen mittelschweren Delikten einsitzen) präsentierte Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter am Freitag einen neu entwickelten Online-Vertrieb. Unter der Webadresse www.jailshop.at und unter dem Motto "Jailshop - Handwerk, das sitzt" können ab sofort jene Produkte erworben werden, die von Gefängnisinsassen hergestellt werden.

Die Arbeit in verschiedenen Betrieben und Werkstätten innerhalb der Haftanstalten ist für Strafgefangene grundsätzlich vorgeschrieben - "Arbeit ist ein wichtiger Teil des Resozialisierungsprozesses", so Brandstetter. Allein die Anstalt Simmering (Leitung: Wolfgang Huber) verfügt über 17 Arbeits- und Unternehmerbetriebe, in denen Häftlinge Ausbildungen machen können.

Das derzeitige Angebot des Jailshops umfasst Produkte aus den Gefängnissen Garsten, Sonnberg, Klagenfurt, Graz-Karlau, Suben, Salzburg und eben Wien-Simmering. Das Kundenzentrum befindet sich in Salzburg. Die Webseite bietet derzeit etwa 40 Produkte an. Beispiele: Wetterhahn (aus Metall), Feuerkorb, Schlüsselanhänger, Vogelhaus, Palettenmöbel, Wanduhren etc.

In den 27 Justizanstalten Österreichs werden derzeit um die 9000 Personen angehalten, die meisten, 65 Prozent, befinden sich in Strafhaft, andere etwa in U-Haft oder im Maßnahmenvollzug.

>> Link: www.jailshop.at



(m.s.)