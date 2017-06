Zehnjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben

Ein zehnjähriger Bub ist nach einem Badeunfall am Sonntag in Wien-Liesing in der Nacht auf Montag im Krankenhaus gestorben. Das sagte ein Sprecher des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV). Der Bub war Sonntagnachmittag im Liesinger Bad vom Bademeister leblos treibend im Wasser gefunden worden.

Gegen 13.30 Uhr holte der Bademeister den Zehnjährigen aus dem Wasser und begann mit der Reanimation. Rettungskräfte übernahmen die Wiederbelebungsmaßnahmen, mit dem Rettungshubschrauber wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand als kritisch bezeichnet wurde. In den frühen Morgenstunden verstarb der Bub.

Wie es zu dem Unfall gekommen war, blieb vorerst unklar. Der Zehnjährige dürfte mit Freunden im Bad gewesen sein.

(APA)