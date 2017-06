Niederösterreich: Zweitwohnsitzer ohne automatisches Wahlrecht

St. Pölten. Wer in Niederösterreich einen Zweitwohnsitz hat, muss sich noch vor der Landtagswahl im kommenden Frühjahr mit einer Umstellung anfreunden. Besitzer von Zweitwohnungen – und das sind landesweit schätzungsweise immerhin rund 300.000 – erhalten bei Landtags- und Gemeinderatswahlen nicht mehr automatisch ein Wahlrecht. Die Weichen dafür wurden bereits in der Vorwoche mit dem Beschluss eines Antrags der ÖVP im Landtag gestellt.

Worum geht es? Nach Inkrafttreten der Neuregelung ab 1. Juli dieses Jahres muss bis 30. September 2017 erhoben werden, ob jemand mit einem Hauptwohnsitz in Niederösterreich tatsächlich die Kriterien für einen „ordentlichen Wohnsitz“ erfüllt, der zur Teilnahme an der Landtagswahl berechtigt. Betroffen sind vor allem Wiener mit Wohnsitz in Niederösterreich, aber auch Personen, die zwei – oder mehrere – Wohnsitze im blau-gelben Bundesland haben.

Aktuellere Wählerevidenz

Solche Kriterien, damit ein ordentlicher Wohnsitz gemäß Landtagswahlordnung vorliegt, sind die berufliche, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Einbindung in eine Kommune. Eines dieser Kriterien muss erfüllt werden. Betroffene müssen dies nachweisen.

Den Gemeinden kommt die Aufgabe zu, bis 30. September die vorliegenden Eintragungen in den Landesevidenzen unter die Lupe zu nehmen. Damit soll es in der Folge zu einer Aktualisierung der Wählerverzeichnisse für die Landtagswahl 2018 kommen. Niederösterreichs ÖVP hat sich für den Beschluss der Neuregelung starkgemacht, um eine Verbesserung der Situation gegenüber bisher zu erreichen. Außerdem soll damit mehr Klarheit geschaffen werden, nachdem es bei früheren Wahlen zu gewissen Ungereimtheiten gekommen war.

Die anderen Landtagsparteien sind allerdings nicht zufrieden. SPÖ, FPÖ und Grüne haben im Landtag kein Verständnis für die Eile gezeigt und hätten lieber noch bis zum Herbst dieses Jahres über ein größeres Wahlrechtspaket verhandelt.

Auflage für Bürgermeister

Im Zuge der jetzigen Neuregelung werden noch zwei weitere gesetzliche Klarstellungen in den Gemeindeordnungen vorgenommen. Bürgermeister müssen demnach jedenfalls auch ihren Hauptwohnsitz im betreffenden Ort haben. Außerdem darf künftig niemand in zwei unterschiedlichen Kommunen ein Gemeinderatsmandat einnehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)