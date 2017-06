Muren auf Tiroler Fernpassstraße: "Problembereich vergrößert"

Heftige Gewitterstürme mit Starkregen haben in Tirol am Montagabend Murenabgänge auf die Fernpassstraße (B179) bei der Umfahrung Nassereith (Bezirk Imst) ausgelöst. Laut dem Landesgeologen Gunther Heißel kann die Straße "voraussichtlich in den Abendstunden" wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bei neuerlichen Gewittern sei aber wieder mit Sperren zu rechnen.

"Der Problembereich hat sich vergrößert", erklärte Heißel. Die Sicherungsarbeiten würden etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen. Bis zur Fertigstellung ist im Bereich zwischen dem Murtunnel und der Unterflurtrasse vor dem Rastland bei Gewittern und Regen mit erhöhter Gefährdung zu rechnen, hieß es.

Nachdem der Landesgeologe Dienstagfrüh grünes Licht gegeben hatte, wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen. Montagabend waren zwei Muren auf die B179 abgegangen, wobei eine in den Sicherungsnetzen hängen geblieben sei. Bereits Anfang Juni war es in unmittelbarer Nähe zu Murenabgängen und einem Felssturz gekommen.

(APA)