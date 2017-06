Burgenländer montierte Dutzende Verkehrsschilder ab

Die Polizei hat einen 19-jährigen Mann ausfindig gemacht, der in der Zeit von 7. Mai bis 22. Juni insgesamt 49 Ortstafeln, Verkehrsschilder und Hinweistafeln gestohlen haben soll. Die Ortstafeln waren in den burgenländischen Gemeinden Kittsee und Pama sowie Berg in Niederösterreich abmontiert worden.

Schließen – LPD Burgenland Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See soll außerdem Ortstafeln und Verkehrsschilder beschmiert haben. Eine Ortstafel soll er durch eine "obszöne Malerei" verunstaltet haben, hieß es in einer Polizeimeldung. Grund für die Handlungen sollen die Befriedigung eines Diebstahlgelüstes sowie Eifersucht gewesen sein. Der Täter ist geständig und wurde angezeigt.

Schließen – LPD Burgenland Der 19-Jährige konnte ausgeforscht werden, nachdem er in der Vorwoche erneut aktiv geworden war. Sämtliche gestohlenen Tafeln und Schilder wurden sichergestellt. Der Mann hatte sie am Dachboden eines Familienangehörigen versteckt.

(APA)