Bewaffneter raubt jungem Pärchen in Linz das Auto

Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht auf Montag in Linz einem jungen Paar, das gerade zu seinem Auto gehen wollte, das Fahrzeug geraubt. Der flüchtige Täter wurde mittlerweile als 33-Jähriger ohne festen Wohnsitz identifiziert, nach ihm wird gefahndet.

Der Gesuchte hatte dem 26-Jährigen und seiner 17-jährigen Freundin auf einem Parkplatz in der Industriezeile aufgelauert und die beiden mit einem Gewehr bedroht, berichtete die oberösterreichische Polizei am Dienstag. Er forderte den Autoschlüssel. Als der Mann diesen zu Boden fallen ließ, nahm er ihn und fuhr mit dem Wagen davon.

In der Nähe des Tatortes entdeckte die Polizei eine Tasche, in der die Beamten neben Munition auch Passbilder fanden, auf denen der 26-Jährige den Täter identifizierte. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete am Dienstag eine öffentliche Personenfahndung an, Bilder des Mannes wurden veröffentlicht. Hinweise sind an das Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133/45-3333 erbeten.

(APA)