Oberösterreich: Vater rettete Zweijährigen aus Gartenteich

Ein Vater hat am Dienstag seinen Zweijährigen in Pram (Bezirk Grieskirchen) aus einem benachbarten Gartenteich gerettet. Das Kind war am späten Nachmittag beim Spielen unbemerkt aus dem Garten seines Elternhauses verschwunden. Die 33-jährige Mutter bemerkte nach wenigen Minuten das Fehlen ihres Kindes und suchte mit Nachbarn nach dem Buben, teilte die oberösterreichische Polizei am Mittwoch mit.

Der 39-jährige Vater entdeckte seinen Sohn schließlich in einem angrenzenden Teich unter Wasser. Er zog ihn ans Ufer und begann sofort mit der Reanimation. Kurze Zeit später konnte der Notarzt den Buben wiederbeleben. Er wurde in die Kinderklinik nach Linz geflogen.

(APA)